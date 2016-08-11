Санкт-Петербург, 11 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Член партии «Парнас» Лев Дмитриев распространил недостоверные сведения, порочащие партию «Яблоко». С таким утверждением выступила накануне пресс-служба петербургского «Яблока» после того, как Дмитриев сообщил через Facebook, что представитель этой партии в Территориальной избирательной комиссии №7 Ирина Синельщикова якобы придиралась к подписям в поддержку Дмитриева, который баллотируется от «Парнаса» в одномандатном округе №17.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа рабочая группа ТИК признала около 140 подписей в поддержку парнасовца недостоверными, что выходит за 10-процентный барьер и грозит отказом в регистрации на выборах, теперь Дмитриеву предстоит доказать, что минимум 20 из автографов все же являются действительными.

«Знаете, что самое обидное: при более-менее объективном отношении членов ТИК до каждой закорючки и помарки из подписных листов докапывается только один человек. Как вы думаете, от какой партии эта женщина? <…> Члена ТИК, который откровенно валит подписи, зовут Синельщикова Ирина Николаевна», — написал Лев Дмитриев в соцсети.

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Однако «Яблоко» подчеркивает, что, хотя их представитель Ирина Синельщикова и присутствовала на заседании в ТИК №7, она не входит в рабочую группу по проверке подписей Льва Дмитриева и потому никак не участвовала в принятии решения.

Синельщикова «ничего не «валила» и не могла «валить». При этом Дмитриев не присутствовал при проверке своих подписей и не прислал своих представителей, но поспешил обвинить Синельщикову», — заявляют в партии.

В свою очередь, депутат петербургского Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский публично призвал Дмитриева извиниться перед Синельщиковой и всем «Яблоком». По данным Вишневского, информацию о такой активности «яблочницы» Лев Дмитриев якобы получил от председателя ТИК Михаила Левина.

«Это тот самый Левин, которого в петербургских СМИ называли «запомнившимся массовыми фальсификациями и давлениями, как на прошлых парламентских выборах, так и во время губернаторской кампании 2014 года». Мне жаль, что Лев Дмитриев воспользовался информацией из такого сомнительного — чтобы не сказать больше, — источника», — заявил Борис Вишневский.

Партия «Яблоко» просит своих коллег из «Парнаса» «впредь вести себя достойно по отношению к своим единомышленникам». «И не поддаваться на провокации наших общих оппонентов», — добавили в «Яблоке».

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Напомним, от партии «Яблоко» в округе №17 баллотируется экс-руководитель регионального отделения Андрей Палевич. От «Единой России» — замруководителя аппарата спикера Заксобрания Денис Четырбок. Помимо Льва Дмитриева, среди парнасовцев регистрации могут лишиться одномандатники Сергей Кузин и Даниил Кен, у которых также нашли слишком много брака в подписях. Список «Парнаса» тоже может быть не зарегистрирован, на данный момент Горизбирком нашел в подписных листах около 11,7% недостоверных автографов.

В единый день голосования, 18 сентября 2016 года, пройдут выборы депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга на очередной пятилетний срок. Из 50 депутатов 25 избирается по партийным спискам по единому округу, еще столько же — по 25 одномандатным округам.