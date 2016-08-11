Ставрополь, 11 августа, 2016, 11:12 — ИА Регнум.



Самюэль Гиршенберг. На еврейском кладбище в Лодзи. 1892

В Ставропольском крае задержан мужчина по подозрению в кладбищенском вандализме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел на кладбище села Архангельского. Мужчина выпил и под воздействием алкоголя принялся крушить могильные надгробия, озвучили версию происходящего в полиции.

К приезду полицейских «хулиган» успел разгромить восемь надгробий. Он был задержан на месте. Сейчас полиция устанавливает людей, которые пострадали из-за разрушений на могилах их родственников.

Полиция решает, будет ли возбуждаться уголовное дело в отношении мужчины.

Отметим, что кладбищенский вандализм случался на Ставрополье и раньше. Подобные случаи происходят ежегодно. Так, в апреле 2016 года в Пятигорске на старом казачьем кладбище неизвестные разбили около 40 надгробий.

А в июле 2014 года там же в Пятигорске подростки повредили краской девять надгробных памятников на кладбище. Они тут же были задержаны.

В громкие скандалы вылились попытки молодежи осквернения мемориалов в память о жертвах Великой Отечественной войны. Подобные случаи происходили в Ставрополе, когда подростки фотографировались с куклой из секс-шопа на фоне мемориала «Танк» и в Кисловодске, когда девушка прикурила сигарету от «вечного огня».