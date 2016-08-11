Симферополь, 11 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Накануне ФСБ России сообщило о попытках украинских диверсантов прорваться через российско-украинскую границу на территорию Крыма для совершения террористических актов. Нарушители границы были обезврежены, однако при проведении операции по их задержанию погибли двое сотрудников ФСБ. В планах диверсантов было — «убить туризм» на полуострове.

Виды на Крым. Советский плакат

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ФСБ РФ назвала цель терактов Минобороны Украины в Крыму

Президент России Владимир Путин в тот же день выступил с заявлением, в котором сказал: «Сегодняшние киевские власти не ищут способы решения проблем путём переговоров, а переходят к террору».

«На первый взгляд, казалось бы, это глупая преступная акция. Глупая, потому что невозможно положительно повлиять на людей, проживающих в Крыму, таким способом, а преступная, потому что люди могли погибнуть», — заявил Владимир Путин. Глава государства пообещал не оставить без внимания гибель российских военнослужащих и поставил под вопрос проведение встречи «нормандской четверки» в сентябре.

Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов заявил, что проникновение диверсантов на территорию российского полуострова стоит расценивать как негласное объявление войны. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все попытки дестабилизации социально-политической обстановки в Республике Крым будут пресекаться максимально жестко. Прокурор Крыма Наталья Поклонская связала подготовку терактов на полуострове с недовольством Киевом большим количеством украинских туристов в этом российском регионе, пишет «Российская газета».

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«У кого-то еще остались сомнения в адекватности киевской власти? — цитирует издание вице-премьера Совета министров РК Руслана Бальбека. — Теракт был запланирован в Крыму в разгар курортного сезона, и само собой подразумевалось, что погибнут мирные жители».

Слухи о задержании в Крыму диверсантов в крымских СМИ стали появляться еще в начале недели — в основном из социальных сетей. Так, крымский сайт «Примечания» со ссылкой на свои источники сообщил о перестрелке на границе и об убитых российских пограничниках. Появлялись отдельные сообщения и в других местных СМИ. Однако никакого официального подтверждения силовики не давали вплоть до 10 августа, и именно 10 августа появились комментарии и со стороны российского руководства, и со стороны Украины.

«Коммерсантъ» приводит некоторые подробности этой истории: по данным издания, большинство задержанных — жители Крыма, у некоторых при себе были российские паспорта, подлинность которых еще предстоит установить.

«Задержанные рассказали, что они сотрудничали с ГУР Минобороны Украины, в котором прошли диверсионную подготовку. Кроме того, согласно показаниям задержанных, они входили в одну из нескольких групп, направленных украинской разведкой в Крым. По их словам, совершать теракты в отношении руководителей республики или на ее промышленных объектах они не собирались. Целью атак являлся туристический бизнес на полуострове. Предполагалось организовать в различных точках курорта серию небольших по мощности взрывов, которые не должны были привести к гибели людей, а вызвать панику среди отдыхающих и в конечном счете «убить туризм», — пишет «Коммерсантъ».

«Инцидент на крымской границе совпал с несколькими событиями — покушением на лидера Луганской республики Плотницкого, активизацией перестрелок на линии соприкосновения ДНР и Украины, визитом в Россию Эрдогана, то есть примирением Москвы и Анкары, очень неприятным для Киева. Кроме того, Запад все настойчивей требует от Киева принять наконец законы, предусмотренные минскими соглашениями — и об этом бы шла речь на планировавшейся на начало сентября на полях саммита «Большой двадцатки» в Китае встрече «нормандской четверки», — пишет газета «Взгляд».

Украинские же власти пытаются отрицать сам факт попытки диверсии в Крыму. Так, президент страны Петр Порошенко заявил, что «обвинения российской стороной Украины в терроризме» в Крыму «звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе». «Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», — приводят слова Порошенко «Ведомости».

В другом материале «Ведомости» цитируют директора Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, который высказал мнение, что Порошенко, который недавно договаривался с Путиным о встрече на полях G20, крайне невыгодно обострение с Россией.

Директор Института анализа политики и менеджмента Руслан Бортник заявил ТАСС, что «ни Украине, ни России не интересна большая эскалация вокруг Крыма. Она интересна радикалам и «партии войны», которая живет на войне и благодаря войне. Тем, кто на эскалации зарабатывают деньги и находятся в тренде». Он добавил, что диверсия в Крыму могла произойти без ведома украинских властей.

В любом случае, достичь цели диверсантам не удалось: ситуация на курортах Крыма спокойная, приняты дополнительные меры безопасности.

«Я как раз сейчас нахожусь в Крыму, у меня с сегодняшнего дня отпуск. Могу констатировать, что приняты дополнительные меры безопасности в Крыму, очень много полиции и сил специального назначения. На курортах все спокойно, все замечательно. Уверен, что наши спецслужбы защитят наших граждан», — цитируют «Новости Крыма» главу Ростуризма Олега Сафонова.