Лондон, 11 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Бывший посол Великобритании в России Тони Брентон призвал к разморозке отношений между Москвой и Лондоном, о чем заявил в своей статье для британского издания The Telegraph, которая вышла 10 августа.

Клод Моне. Оттепель в Ветхейле. 1880

Дипломат отмечает, что прежде — в частности, после убийства Литвиненко, в котором он обвиняет российские спецслужбы, атак правительства России на британские нефтедобывающие компании и других действии России — для похолодания отношений были значительные причины. Сейчас такими причинами он считает присоединения Крыма, «поддержку гражданской войны» на Украине, крушение малайзийского Boeing, а также помощь президенту Сирии Башара Асада.

Когда другие страны пытаются восстановить отношения с Москвой — Франция и Германия проводят переговоры по урегулированию кризиса на Украине, а США пытаются найти способ разрешить конфликт в Сирии совместными с Россией — Великобритании, которая выступала за самую жесткую линию в отношении Москвы, также следует пересмотреть свою позицию.

Для этого существуют прагматические причины: бизнес Великобритании пострадал из-за позиции Лондона. К тому же, хотя санкции и продемонстрировали неприятие действий Москвы на Украине со стороны международного сообщества, они не смогли изменить её политики, и шансов, что изменят, практически нет. В действительности же, могло получиться так, что они только укрепили общественную поддержку президента Путина.

Большие опасения вызывает то, что пропасть между Россией и Западом представляет собой предтечу перед новой холодной войной. В НАТО только и говорят о том, что существует угроза захвата Россией Эстонии. В регион направляются дополнительные силы альянса, тогда как Вашингтон объявляет о том, что расходы на оборону Европы увеличиваются в четыре раза. Россия тоже занимается перевооружением, делая показательные жесты над Прибалтикой, а также регулярно упоминая возможность применения обширного ядерного потенциала.

Это глупое заигрывание с огнем пора остановить. Тот образ реваншистской России, который складывается в голове Запада, отмечает дипломат, абсурден, как и утверждение России, что агрессивный Запад её окружает. Расходы России на оборону составляют одну десятую часть расходов НАТО, а экономика страны — одну двадцатую. Они не будут рисковать и идти на войну, в которой проиграют. Как отмечали Обама и другие, Москва могла взять Восточную Украину, но стала.

Поэтому крайне важно, чтобы Лондон сделали несколько шагов назад. В Соединенном Королевстве Россия видит одну из основных стран, выступающих против неё. Оттепель в отношениях с Москвой может стать крайне важным шагом.

Запад, тем не менее, отмечает дипломат, не должен терять бдительность, но и для ослабления напряженности Лондону необходимо искать области, в которых возможно расширение сотрудничества с Москвой. И тому может поспособствовать смена правительство страны. Филип Хэммонд, по мнению Брентона, вел себя контрпродуктивно по отношению к России, призывая к тому, что, как все понимали, никогда не произойдет, — к возвращению Крыма.

Борис Джонсон же признал необходимость «пойти на сделку с дьяволом» по вопросу Сирии и признать некомпетентность дипломатии ЕС, из-за которой и была заварена каша с украинским кризисом.