Джуно , США, 11 августа, 2016, 11:16 — ИА Регнум. Американским рыбакам удалось поймать гигантского палтуса у юго-восточного побережья Аляски. Вес рыбы, которую пришлось лебедкой втаскивать на борт судна, достигает почти 180 кг, сообщает 11 августа Associated Press.

food.you-like.org Палтус

По словам Брайана Мэттсона и Дага Корла, огромный палтус стал их самой крупной добычей. Когда рыбу поднимали на борт судна Day Spring, она все никак «не заканчивалась», добавляют рыболовы.

Улов отправили на переработку в компанию Petersburg Fisheries Inc, посмотреть на рыбину пришло много людей. Когда на предприятии измерили палтуса, оказалось, что его длина 2,4 м, а вес — 179,6 кг. Тем не менее, рекордсменом выловленная рыба не стала — двадцать лет назад на Аляске был пойман палтус весом 210 кг.