Москва, 11 августа, 2016, 10:48 — ИА Регнум. В январе-июне 2016 года Федеральная служба по труду и занятости провела 66 тыс. проверок соблюдения трудового законодательства, по итогам которых были выявлены 261,1 тыс. нарушений, сообщили в Роструде.

ИА REGNUM Рубли

Четверть общего количества нарушений (65,1 тыс.) связаны с оплатой труда работников. В результате исполнения предписаний Роструда работникам было выплачено 13,03 млрд рублей. Долги были погашены перед 577 тыс. 283 работниками.

За нарушения вынесено 86 тыс. 344 постановления о назначении административных наказаний. В органы прокуратуры и следствия направлены 4078 материалов для рассмотрения вопроса о привлечении виновных в несоблюдении трудовых прав работников к уголовной ответственности. Из них 856 материалов связаны с нарушениями по вопросам оплаты труда.

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