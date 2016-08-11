Хабаровск, 11 августа, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Некоторые районы Хабаровского края рискуют остаться без тепла зимой. Отопительный сезон оказался под угрозой срыва из-за многомиллионной задолженности котельных перед поставщиком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в АО «Газпром газораспределение Дальний Восток».

hyser.com.ua Долг за газ

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Так, по словам поставщиков к 1 августа общая задолженность теплоснабжающих организаций составила 420 млн рублей. Самый большой долг — в 124 млн рублей — накопило ООО «Котельная» в поселке Эльбан Амурского района.

«В случае, если котельные не начнут платить за поставленный газ, мы имеем право ограничить подачу неплательщикам, пока они полностью не погасят долги. В противном случае, гарантировать им поставку газа на весь период отопительного сезона не можем. Собственных средств не хватит на закупку газа у консорциума независимых поставщиков проекта «Сахалин-1», — пояснили в компании «Газпром газораспределение Дальний Восток».

Неплательщики уже получают уведомления о возможном прекращении поставок газа.