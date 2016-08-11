Москва, 11 августа, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Для многих российских граждан Турция остается излюбленным местом отдыха, но вместе с тем туристский сезон 2016 года в Турции практически стал провальным. Экватор летнего сезона уже пройден, а поток туристов из России уменьшился в июле более чем в 50 раз. Причиной этого являются главным образом нестабильная политическая ситуация и отсутствие чартерных программ. Вполне естественно, что в таких условиях в выигрыше остаются российские курорты, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор НИИ индустрии гостеприимства РЭУ им. Г, В. Плеханова Елена Джанджугазова, комментируя ситуацию в туриндустрии.

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«Так, в Сочи средняя загрузка номерного фонда средств размещения на начала августа достигла 96%. Подобные показатели загрузки отмечались только в 1980-е годы. Вместе с тем, всех сегодня интересует вопрос: А надолго ли это и как скоро на курорты Турции вернутся россияне? Думаю, что быстро восстановить прежние объемы не удастся. В этом сезоне останется только сентябрь и октябрь, а о перспективах будущего сезона можно будет судить по предварительному бронированию (март, апрель) и конечно по общей социально-экономической ситуации в стране», — считает Джанджугазова.

«Если ситуация в Турции в 2017 году окончательно нормализуется, то турпоток из России может значительно вырасти, но 10−15% туристов турецкий турбизнес может недосчитаться, так как наиболее пассионарная часть потребителей туруслуг легко меняет привычки и предпочтения в отдыхе», — высказала свое мнение эксперт.