Нью-Йорк, США, 11 августа, 2016, 11:07 — ИА Регнум. В Бруклине (Нью-Йорк, США) установили бронзовую статую супергерою из комиксов американской компании Marvel Comics Капитан Америка, сообщает The Hollywood Reporter.

arhiv.aukro.ua Капитан Америка

Создание статуи приурочено к 75-летию существования Captain America Comics, в котором впервые появился этот персонаж. Согласно истории Капитана Америка, юноша Стив Роджерс, который в дальнейшем стал супергероем, родился именно в Бруклине.

Статуя имеет большие габариты: она весит около тонны, и её высота равна четырём метрам. Капитан Америка через какое-то время будет перемещён в другое место Бруклина — у него не будет постоянного места.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июля стало известно, что статуя Капитану Америка будет представлена компанией Marvel на фестивале Comic-con 2016, с последующей установкой в нью-йоркском районе Бруклин.

Капитан Америка, созданный в 1941 году, и по настоящее время фигурирует в полнометражных художественных фильмах студии Marvel. Последним из них стал «Первый мститель 3: Противостояние», заработавший в мировом прокате более $1 млрд.