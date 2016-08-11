Москва, 11 августа, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Антон Файерштейн, являющийся фигурантом «дела Гайзера», покончил с собой в следственном изоляторе «Матросская тишина». Информацию подтвердили в Следственном комитете РФ, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дело

Напомним, Файерштейн был арестован по «делу Гайзера», возбуждённому по факту организации преступной группировки в Коми. В числе других фигурантов уголовного дела был также арестован тогдашний глава Республики Коми Вячеслав Гайзер, бывший мэр Сыктывкара Иван Поздеев, председатель Госсовета Игорь Ковзель, зампредседателя правительства Константин Ромаданов и другие вышестоящие чиновники, а также представители бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июля освобождена от занимаемой должности после возбуждения в отношении её уголовного дела руководитель администрации главы Республики Коми Елена Шабаршина.