Киев, 11 августа, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Первые лица

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В лагере президента Украины Петра Порошенко долго определялись с реакцией. По ситуации в Крыму вначале высказался спикер администрации президента по вопросам «АТО» Александр Мотузяник, дав комментарий изданию «Зеркало недели»: «Я вам абсолютно авторитетно заявляю, что никаких диверсионных групп украинских на территории временно оккупированного Крыма не существует. Украина не ведет какой-либо подрывной деятельности на оккупированных территориях, в том числе и на отдельных участках Донбасса. Поэтому обвинение в отношении Украины в терроризме — это абсолютная чушь и абсолютная неправда». Спикер также обвинил ФСБ в провокации и попытке дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества.

Заявление непосредственно от имени Порошенко появилось на официальном сайте уже поздно вечером 10 августа:

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии — лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины. Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и формах и, соответственно, отвергает практику использования любых террористических мер для деоккупации Крыма. Именно Россия уже давно щедро финансирует и активно поддерживает терроризм на территории Украины, подняв его до уровня своей государственной политики — и в оккупированных районах Донбасса, и в аннексированном Крыму, в стиле 30-х годов прошлого века. России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров. Призываю российское руководство сосредоточиться на добросовестном соблюдении основополагающих норм международного права, прежде всего в отношении уважения суверенитета, территориальной целостности и прав человека. Ожидаю также, что РФ обеспечит надлежащую имплементацию аспектов Минских договоренностей в сфере безопасности, в том числе через использование механизмов Нормандского формата. Украина предана восстановлению своей территориальной целостности и суверенитета, включая прекращение оккупации Крыма, исключительно политико-дипломатическими средствами».

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов через свою пресс-службу высказался в похожем ключе: «Заявление Путина стало продолжением истерических выдумок ФСБ, что свидетельствует о том, что Россия планомерно готовится к обострению ситуации и срыву Минских соглашений. Для того, чтобы пойти на дальнейшую эскалацию конфликта, Путин не придумал ничего лучше дешевой театральной постановки ФСБ с самодельными взрывными устройствами».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий от комментариев по состоянию на утро 11 августа вообще воздержались.

Журналисты не преминули подчеркнуть запоздалость заявлений. Так, журналистка Марина Данилюк-Ермолаева удивляется отсутствию комментариев от президента и главы правительства (вечером 10 августа их ещё не было): «Где наше очаровательное дарование Гройсман и президент… Это в марте-мае 2014 винницкая парочка могла сидеть в схроне и отращивать рейтинги… Вот, банку долларов Чауса [арестованный за взятку украинский судья, закопавший полученные доллары в огороде — Ред.] Гройсман находит время прокомментировать, а как дело касается серьёзных и стрёмных вещей — спрятался».

Политики

Запоздалую реакцию украинской власти заметили не только журналисты. Так, вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко призывает коллег-депутатов активнее реагировать на событие: «Удивляет «молчанка» политиков по этому поводу. Очень напоминает 2008 год. Чего же мы хотим от мира, какой реакции, если сами молчим? Президент и МИД, и МО сделали соответствующие заявления относительно провокаций страны-агрессора в Крыму. И мы должны публично поддержать эту позицию».

Экс-посол Украины в Белоруссии и бывший участник Минского процесса Роман Бессмертный в комментарии для «РБК-Украина» называет сразу несколько (на его взгляд) задач, которые пытается решить Россия: «Первое — уладить ситуацию на местах. Ведь и в Крыму, и на Донбассе ситуация не лучшая для России… Вторая задача Путина — мобилизовать электорат в России перед выборами. Там вроде и так все хорошо, но всякое может случиться. И третье — это их аргументы для внешней политики. Ведь никто не может им гарантировать победу Трампа в США. И поэтому Россия предпринимает и другие шаги».

Эксперты

Политолог Иван Лизан объясняет, почему история с украинскими диверсантами окончится ни чем: «Итак, теперь, когда ФСБ официально объяснила, что было на крымском участке границы ЮФО с Украиной, сеть бурлит и обсуждает, чем ответит Москва на столь враждебный шаг Киева. Очевидно, что ни чем, так как: 1. Желали бы объявить в Москве войну Украине — объявили бы её ещё в 2014-м, когда в Ростовской области падали украинские снаряды и пакеты града, а группы солдат ВСУ по ошибке входили на территорию РФ; 2. Желали бы провести операцию на Украине — провели бы её после а) перекрытия Северо-крымского канала; б) блокирования авто и железнодорожного сообщения; в) обесточивания полуострова; в) иной угрозы крымчанам; 3. Желали бы объявить войну сейчас — о проникновении ДРГ сообщили сразу же, начав нагнетать военную истерию. Но никто ничего подобного не сделал… Предъявлять что-либо Киеву бессмысленно: украинская власть в совершенстве освоила науку лжи, потому, как матёрый уголовник, будет всё отрицать, что, собственно, уже делает. С позиции мёртвого международного права Крым и вовсе территория Украины, так что Киев может делать с ней что угодно и никто ему не указ, т.к. Украина — суверенное и независимое государство, так что жаловаться в международные инстанции бесполезно».

С ним согласен и политический обозреватель Алексей Блюминов: «Исполняются… арии про «казус белли» и про «страшную и молниеносную ответку», и про «разорим и не потерпим». На деле же не будет ничего. Даже если в Крым начнет прорываться батальон «Аскер» с батькой Ленуром (один из организаторов блокады Крыма со стороны Украины Ленур Ислямов) на БТРе. За последние два с половиной года РФ показала, что боится реальной эскалации и отступает, когда видит, что противник играет всерьез… Свой максимум Москва уже показала, пожаловавшись на Порошенко в высшую инстанцию — Обаме».

По своему отрицает версию casus belli журналист Алексей Мустафин: «Кстати, не все почему-то вспоминают, что в российском плену уже находятся Сенцов и Кольченко, признанные тамошним судом «террористами». Казусов у Путина уже целый мешок, и хотя бы поэтому понятно, что не для этого сегодняшняя история затеяна».

Украинский политолог Тарас Березовец обвиняет в подготовке терактов ФСБ, увязывая инцидент с выборами в РФ: «Здесь совершенно прав Александр Турчинов, предупреждающий о новом этапе гибридной войны против Украины. Вопрос: зачем? Вполне вероятно, за этим стоят куда большие планы, чем просто мобилизация и выигрыш думских выборов. Например, эскалация военной ситуации». Своё мнение о непричастности Украины к событиям Березовец обосновывает тем, что «Главнокомандующий таких задач не ставил».

Практически слово в слово пишет и один из ведущих военных экспертов Юрий Бутусов: «Вот так. Столько сотен лет жили украинцы вместе с россиянами, а теперь оказалось — украинцы — это террористы хуже, чем чеченцы и сирийцы ИГИЛ. Украинцы хотят взорвать и уничтожить в Крыму все то, что было построено в Крыму в составе Украины».

Учитывая близость обоих (Бутусова и Березовца) к руководству министерства информационной политики, можно предположить, что именно в таком ключе министерство будет подавать событие через свои каналы распространения информации.

«Когда в украинском эфире обещают, что Керченский мост будет взорван «украинскими партизанами», это не вызывает никаких возмущений в Киеве, — напоминает политолог Владимир Корнилов. — Радостно поддержали на Украине, процитировали, обсудили, но не осудили. А когда Россия объявила, что сорвала операцию этих самых обещанных «партизан», тут же все украинские СМИ дружно начали кричать: «Это невозможно, потому что невозможно никогда!» А почему же до сегодняшнего дня было возможным?», — задается он вопросом.

«Заявление Путина — обращение к западным партнерам. Мол, Украина не собирается выполнять Минские соглашения, не стремится к миру, а, наоборот, хочет его подорвать. Ему надо, чтобы западные партнеры повлияли на Украину. То есть его заявление — принуждение к тому, чтобы Украина выполняла Минские соглашения на российских условиях, чтобы Запад заставил Украину. В целом это спецоперация по дискредитации Украины», — заявил политолог Вадим Карасев в комментарии «Сегодня». «Большой войны не будет, но «холодная» — вполне возможна», — предполагает эксперт.

Руководитель т.н. «Крымской правозащитной группы» Ольга Скрипник разместила предупреждение тем, кто собирается посетить Крым в ближайшее время:

«Можно ожидать, что будут усилены контрольные, проверочные мероприятия в том числе на административной границе с Крымом, могут быть введены дополнительные ограничительные меры. Мы бы посоветовали людям, которые собираются ехать в Крым, если нет такой необходимости в этом, подумать и, может быть, воздержаться от поездок. Реакция, которая может последовать за этим заявлением не ясна, но то, что будут применяться разные меры, которые могут привести к безосновательным допросам людей, обыскам и уголовному преследованию — это вполне вероятно ожидать».

В новом свете сейчас выглядят призывы украинских СМИ о том, что Украина должна готовиться к войне за Крым. Такой материал, в частности, был опубликован в середине июля одним из ведущих изданий страны «Зеркало недели».

«Ныне уже нет никаких оснований для сладкой надежды вернуть Крым и закончить войну с Россией только дипломатическими методами, усиленными экономическими санкциями или, того призрачнее, — когда режим Путина падет. Сегодня уже очевидно: время на эти самоуспокаивающие волны исчерпано, международная площадка для переговоров по Крыму не создана… Посему Украина должна готовиться к войне за Крым», — говорилось в публикации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 августа ФСБ сообщила, что в Крыму готовила теракты диверсионная группа Главного управления разведки Минобороны Украины.