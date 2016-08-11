Иркутск, 11 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Ни одного нового пожара не зафиксировано на землях лесного фонда в Иркутской области за прошедшие сутки. Накануне потушено два ранее действовавших очага в Качугском и Усть-Кутском районах на общей площади 120 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Иркутской области.

Иван Шишкин. Дождь в дубовом лесу. 1891

«Большую роль при тушении лесных пожаров сыграли дожди, которые прошли во многих районах региона. Специалистам было легче доработать оставшиеся возгорания. Также отмечу, что после выпадения осадков на территории области заметно снизились классы пожарной опасности», — сказал министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

По его словам, в настоящий момент в регионе работают пять воздушных судов: для мониторинга лесопожарной ситуации будут применяться три легкомоторных самолета Як-18 и один Ан-2, для переброски личного состава — вертолет Ми-8. Помимо этого, в Слюдянском районе запланирован вылет беспилотника регионального ГУ МЧС России.

По информации Иркутского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, в Киренском районе зафиксирована чрезвычайная (V класс), в Мамско-Чуйском, Усть-Кутском и Чунском районах — высокая (IV класс) пожароопасность. На остальной территории области установились меньшие классы пожарной опасности. Всего, по оценкам синоптиков, в регионе с начала недели выпало полторы месячной нормы осадков.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, дожди не привели к значительным колебаниям уровней воды, без повышения до критических отметок. Подтопления населенных пунктов и объектов экономики в настоящее время нет, сообщил начальник ведомства генерал-майор Валентин Нелюбов.

По его словам, дожди идут практически на всей территории, основная масса осадков приходится на южные и центральные районы. «Взяты на контроль детские оздоровительные учреждения, находящиеся в загородной зоне, в суточном режиме ведется мониторинг гидрологической обстановки. Сформированы оперативные группы численностью более полутора тысяч человек, которые работают в населенных пунктах, где существуют риски возможного подтопления пониженных форм рельефа. На особом контроле находятся левые притоки Ангары, выставлен дополнительный пост спасателей в Усольском районе в населенные пункты Тальяны», — отметил Валентин Нелюбов.

По прогнозу спасателей, дожди продолжатся в регионе до 12 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с лесными пожарами в Иркутской области ежегодно находится на контроле федеральных и региональных властей. Общая площадь леса, пройденная огнем в Иркутской области в 2015 году, превысила 522 тысячи га. Для тушения пожаров в 2016 году применялась тяжелая техника Минобороны.