Пекин, 11 августа, 2016, 10:03 — ИА Регнум. Китайская корпорация LeEco, известная в Азии как «убийца Tesla», построит свой первый завод по производству электромобилей. Общий объем инвестиций составит 20 млрд юаней ($3 млрд).

chinaphoto.c LeEco

Ранее руководство LeEco заявляло о начале переговоров с концернами Beijing Auto и с Guangzhou Auto, однако переговоры зашли в тупик. Строительство собственного завода LeEco начнется либо в конце 2016 г., либо в начале 2017 г., сообщает «Тайпин цичэ».

Первая очередь предприятия раскинется на 4,3 тыс. акров, производственные мощности позволят осуществлять сборку 200 тыс. электромобилей в год. С вводом в эксплуатацию второй очереди объем производства увеличится до 400 тыс. автомобилей.

Завод будет окружен индустриальным парком, предприятия которого будут заниматься разработкой и созданием комплектующих для электромобилей. По состоянию на сегодняшний день LeEco обладает 833 патентами в области строительства электроавтомобилей.

Регулирующие отрасль государственные органы пока не одобрили план строительства предприятия, ожидается, что одобрение будет получено в октябре 2016 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, корпорация LeEco впервые представила свой собственный электромобиль в апреле 2015 г. на автовыставке в Пекине.