Эр-Рияд, 11 августа, 2016, 18:00 — ИА Регнум. Саудовская Аравия поставила новый рекорд по уровню добычи нефти по итогам июля текущего года. Производство черного золота составило 10,67 млн баррелей в сутки. Об этом стало известно из ежемесячного отчета ОПЕК, который был опубликован в среду, 10 августа.

pixabay.com Флаг Саудовской Аравии

Таким образом, королевству удалось побить собственный рекорд, поставленный тоже в июле, но 2015 года, — тогда саудитам удалось добыть 10,56 млн баррелей в сутки. Как отмечается в материалах Организации стран-экспортеров нефти, высокая добыча этого энергоресурса связана с возросшим в летний период потреблением нефти. Дело в том, что из-за жары люди вынуждены активнее, чем обычно, использовать кондиционеры, что приводит к увеличению потребления энергии местными энергетическими компаниями.

Напомним, что в прошлом месяце власти Саудовской Аравии дали обещание коллегам по ОПЕК, что не станут заполнять действующий рынок нефтью, чтобы это не привело к обвалу и без того низких цен на черное золото. В связи с этим страны-члены картеля стали внимательнее наблюдать за уровнем добычи нефти в королевстве. В настоящее время члены ОПЕК надеются, что добыча в Саудовской Аравии в период с сентября по май упадет хотя бы до 10,2 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в королевстве достигла нового рекордного уровня. Этопроизошло не только в связи с возросшими потребностями в ресурсе, но и в рамках новой экономической программы. В апреле король Саудовской Аравии Салман объявил о программе реформирования экономики страны. Главная цель представленной программы заключается в сокращении зависимости королевства от нефтяной зависимости. Для этого власти страны решили существенно увеличить добычу нефти в 2016 году.

Именно политика Эр-Рияда считается сегодня основной причиной обвала цен на нефть на мировом нефтяном рынке в 2014—2015 годах. Тогда королевство решило не снижать и так высокий уровень производства нефти, в то время как стремительно возросло производство сланцевой нефти в США и сырой в Ираке. План саудовских властей заключается в том, чтобы качать нефть еще агрессивнее, чтобы с мирового рынка, не выдержав испытание низкими ценами, уходили некрупные поставщики.

Речь идет о сланцевых производителях. При высоких ценах на черное золото они были бы в выигрыше, однако при затоваренном рынке и низких ценах американцы вынуждены уходить с рынка. Здесь на руку саудитам сыграло еще и то, что большинство американских компаний по производству сланцевой нефти являются маленькими и закредитованными. Таким образом саудиты отстаивают свои позиции на мировом рынке.