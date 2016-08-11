Красногорск, 11 августа, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Убийство шестилетней девочки Вероники Ч. из подмосковных Озер ее приемными родителями не оставило равнодушным никого из жителей не только Московской области, но и всей страны. Одним из основных остается вопрос о том, как усыновителям удалось скрывать трагедию, произошедшую еще в апреле 2016 года, почти пять месяцев? Дать оценку работе органов опеки и попечительства взялись эксперты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Сцена на могиле. 1859

«Конечно, это безобразие. Все это требует доскональной проверки и инспекции. Сейчас мы находимся на той точке, когда нам нужно пересматривать все, начиная с того, как у нас устроены органы опеки, кто там работает, их специализацию, их профессиональный уровень. Может быть, как раз пришло время ревизий? У нас много проблем, но дети — основное, чем надо заниматься. Качество приемных семей — этим тоже надо заниматься, а у нас только когда что-то сгорит, мы начинаем тушить и не проводим меры противопожарной безопасности. Это еще один трагический случай, но тот, который послужит всем нам знаком, чтобы мы обратили внимание на всю систему», — полагает член Общественной палаты Московской области Ксения Мишонова.

Как, в свою очередь корреспонденту ИА REGNUM заявил заместитель председателя Московской областной Думы Игорь Чистюхин, трагедия в Озерах должна привести к жестким санкциям по отношению к ряду чиновников, отвечающих за мониторинг вопросов семьи, однако говорить о серьезном изменении законодательства по отношению к органам опеки еще рано.

«Действительно, та трагедия, которая произошла в Озерах, не оставила равнодушным никого в стране. Безусловно, несколько вопросов к тем же органам опеки и попечительства есть, если последний раз они видели ребенка пять месяцев назад, значит все это время им никто не занимался, это никого не насторожило. Законодательно ужесточать работу органов опеки преждевременно, так как в Московской области они работают достаточно эффективно, но по этому частному случаю должна быть поведена проверка. К отдельным чиновникам должны быть применены санкции вплоть до уголовной ответственности», — отметил парламентарий.

Тем временем уполномоченный по правам ребенка в Московской области Оксана Пушкина предложила начать кардинальный пересмотр подходов в методике подбора родителя ребенку, сообщает пресс-служба омбудсмена.

«После случившегося в Озерах прозвучало немало критических оценок нашей системы усыновления и передачи детей под опеку в семьи с их последующим сопровождением. Я склонна согласится с теми, кто говорит о необходимости кардинального реформирования, гуманизации этой сферы», — заявила Пушкина.

По словам уполномоченного, к семье, желающей усыновить ребенка в России, предъявляются очень серьезные требования, но зачастую решение принимают люди, которые могут достаточно формально исполнять свои полномочия.

«Для них это служебная обязанность, а не служение. В 2010 году при усыновлении Вероники, наверняка, все формальные процедуры были соблюдены, что дало основания суду принять положительное решение. Но мы не смогли увидеть, кто эти люди. Что дальше произошло с семьей, остается только гадать. Но очевидно, что эти изменения также не были зафиксированы», — заключила Пушкина, подчеркнув, что контакты социальных работников с вызывающими беспокойство семьями, должны осуществляться не четыре раза за три года, как это прописывает закон, а гораздо чаще.

Отметим, что после трагедии в Озерах в Московской области прокуратурой была организована проверка деятельности органов опеки и попечительства. Проверки проведут сразу в двух управлениях регионального министерства образования — по городским округам Кашира и Озёры.

Напомним, 6 августа стало известно об исчезновении с территории частного дома шестилетней девочки, которая, по словам ее приемных родителей, самостоятельно покинула участок. В течение четырех дней в области велись широкомасштабные поиски ребенка, однако 9 августа ее родители признались в сокрытии смерти Вероники, произошедшей еще в апреле 2016 года. Якобы девочка утонула в ванне, а ее останки были сожжены из страха перед правоохранителями. В настоящее время по подозрению в совершении убийства задержаны приёмные родители и бабушка ребёнка.

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