Киев, 11 августа, 2016, 09:52 — ИА Регнум. Вместе дружим против России

Муллагалиев Даниль ИА REGNUM Флаг Украины

После печально известной атаки турецкого истребителя на российский Су-24 в украино-турецких отношениях наметился ощутимый прорыв, основанный на простейшей основе «дружим против соседа». Инициатором этого выступил Киев, полностью поддержав атаку на российский самолёт как официальными комментариями, так и заявлениями политической и экспертной среды:

Секретарь СНБО Александр Турчинов в официальном заявлении: «Турецкие военные действовали профессионально… украинские военные должны действовать аналогично, защищая страну от агрессии с воздуха».

Народный депутат Украины и основатель добровольческого батальона «Азов» Андрей Билецкий в эфире украинского телевидения: «С учётом охлаждения отношений с Россией и того, что в Сирии имеются столкновения российских и турецких интересов, абсолютно логичным для Турции является поиск контактов с Украиной, как и для Украины с Турцией. Могу заверить вас, что, например, «Азов» мог бы прекрасно выполнить эту функцию — собрать свой иностранный легион и отправить его воевать за западную коалицию, условно говоря, в Сирию. И мы могли бы поработать с русскими на новом поле, раз у нас пока режим прекращения огня, что было бы опять-таки хорошо для Донбасса».

А политик-фрик Геннадий Балашов и вовсе обратился к Порошенко с предложением присвоить турецким пилотам звание Героев Украины.

До награждений дело не дошло, ограничились комплиментами: на видео-хостинге Youtube стороны обменялись видеороликами об успехах турецкой и украинской армий.

Однако кроме комплиментов были и более заметные шаги:

— Турция приостановила активность в плане инвестиций в СЭЗ Крыма.

— Лидеры Турции и Украины во время довольно частых встреч обсуждали подробности атаки на российский самолёт, а также ситуацию в Донбассе и Крым. Стороны обменивались разведданными;

— Порошенко анонсировал расширение сотрудничества в энергетике (в частности, сдавать Турции в аренду подземные хранилища газа), машиностроении, оборонных проектах, а также расширение транзита между странами. Обсуждался вопрос создания зоны свободной торговли;

Более того, глава киевских крымских татар Мустафа Джемилёв по итогам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в конце 2015 года заявил о планах создания крымско-татарского подразделения на границе с Крымом. При этом подчиняться это подразделение должно было Минобороны Украины, однако расходы по его созданию и формированию якобы согласилась взять на себя Турция.

Реакция Киева на примирение

Украинские СМИ держали во внимании динамику российско-турецких отношений с самого момента атаки на Су-24, однако по понятным причинам это внимание стало более пристальным с момента шагов турецкой стороны навстречу Москве. «Насколько я прочитал это сообщение [об извинениях, которые принёс Эрдоган — Ред.], речь шла о сочувствии семье погибшего, и я считаю, что это — абсолютно понятная позиция президента Турции», — заявил президент Украины Пётр Порошенко в конце июня, комментируя для СМИ новость об том, что президент Турции принёс извинения своему российскому коллеге.

Затем, после неудачной попытки военного переворота в Турции, Порошенко заявил о поддержке Эрдогана: «Обеспокоен опасным развитием событий в дружественной Турции. Базовые принципы демократии должны уважаться. Украина поддерживает демократически избранного президента и правительство Турецкой Республики». Впрочем, гораздо позже стало известно, что Порошенко ограничился только записью в социальной сети. В администрации президента уточнили, что украинский президент не звонил своему коллеге в этот непростой момент, в отличие от российского президента: «Такие официальные звонки у нас так или иначе фиксируются. Поэтому я могу судить, что звонка президенту Турции не было».

Визит Эрдогана в Россию в администрации Порошенко предпочли не заметить. Официальный Facebook главы государства поздравляет украинских спортсменов с успехами на олимпиаде.

«Для Украины ничего не изменится»

Политолог Владимир Фесенко в комментарии изданию «Сегодня» выражает неуверенность в том, что все проблемы российско-турецких отношений были сняты встречей лидеров двух стран: «С точки зрения российско-турецких отношений явно там ожидания окончательного преодоления того кризиса, который возник осенью прошлого года. Конечно же, прямая встреча двух лидеров должна снять проблемы окончательно. Хотя, я думаю, осадок все равно останется — стороны будут помнить о том, что случилось осенью прошлого года, будут взаимные подозрения.

Я не думаю, что эта встреча каким-то образом напрямую повлияет на украино-турецкие отношения. Понятно, что нам был в определенной степени выгоден кризис, который был в отношениях между Турцией и Россией. Чем больше сложностей у России на внешней арене, чем больше приходится отвлекаться на другие раздражители, другие проблемы, тем, конечно же, легче для нас. Не лучше, а легче. Но не стоило питать иллюзий. Наши главные союзники не на Ближнем Востоке, и это не Турция».

Похожую позицию высказал и бывший пресс-атташе посольства Грузии в Украине (2005−2010 гг) Бачо Корчилава в эфире телеканала «112-Украина»: «На Украину это особо никак не повлияет. Эрдоган не является, даже в рамках НАТО, тем политиком, который может влиять на мнение НАТО или на процессы, идущие внутри Североатлантического альянса. Да турецкая армия большая, да турецкая армия очень сильная, но турецкие генералы не являются ключевыми, а политики — так тем более в этом военно-политическом альянсе».

Политический эксперт Александр Палий, общаясь с корреспондентом «24», также высказал мнение, что это временное потепление: «Это ситуативный союз двух авторитарных режимов, который не соответствует долгосрочным интересам стран. В Турции кардинально другой взгляд на сирийскую проблему. Ее основные торговые партнеры — это страны ЕС. Еще два месяца назад между ними не было никаких отношений. А сейчас они жмут друг другу руки. В авторитарных государствах такая политика очень быстро меняется. Сближение Турции и России обусловлено тем, что в Турция после попытки государственного переворота стала изолированной. Эрдоган имеет проблемы с ЕС, а также с выдачей США подозреваемых в перевороте. Поэтому он ищет ситуативных союзников. Он готов идти на уступки. С другой стороны, Россия находится в плохом экономическом положении. Кроме того, у Кремля большие проблемы в Сирии. Поэтому Москва заинтересована в сближении. Надеюсь, что на отношениях Украины и Турции это никак не отразится. Крым Анкара не признает. Для нас важно, чтобы сохранялись направления, которые сейчас существуют между нашими странами. В Турции утверждают, что все сохраняется, независимо от развития взаимоотношений с другими государствами».

А вот эксперт-международник Антон Кучухидзе в эфире радиостанции «Голос столицы» указывает, что позиция «для Украины ничего не изменится» — не такая уж и однозначная, как хотели бы представить её иные эксперты.

«С точки зрения политической, ничего не меняется, потому что даже до ухудшения отношений между Анкарой и Москвой Турция не присоединялась к санкциям против РФ, которые были введены из-за ситуации в Крыму. То есть, по сути, политически ничего не поменяется. А экономически — конечно, тот сектор, который был заблокирован, например турецкого экспорта в Россию и импорта российских продуктов в Турцию. Соответственно, у украинского товаропроизводителя после налаживания экономических связей между Россией и Турцией становится все меньше возможностей конкурировать на турецком рынке с российской стороной», — подчеркивает аналитик.

Что может ожидать Украину

В экспертной среде всплеск интереса к теме российско-турецких отношений случился после провала военного переворота, направленного против Реджепа Эрдогана. СМИ быстро стало известно, что именно от российской стороны Эрдоган получил информацию о том, что заговорщики намерены атаковать отель в Мармарисе, где он находился. Своевременное предупреждение сохранило турецкому президенту пост, а возможно и жизнь. Уже тогда в украинских СМИ появились далеко идущие прогнозы о смене вектора в отношениях двух стран.

«У Эрдогана своя политическая игра, в том числе внутри страны, у Эрдогана свои политические проблемы… Ему не нужен еще один очаг напряженности», — объяснял тогда позицию Турции политолог Константин Бондаренко во время пресс-конференции.

Директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв во время пресс-конференции призвал Порошенко последовать примеру турецкого коллеги: «Эрдоган пошел на это. Ничего — корона не упала. Значит и нам придется это как-то делать. Иначе это сделают новые люди. Это также надо понимать. Мир меняется очень быстро, как картинка в калейдоскопе: раз — и картинка уже другая. И тогда уже новые люди будут вынуждены заниматься новой как прозападной, так и восточной внешней политикой».

«Можно трактовать позицию Турции как угодно, что Эрдоган не извинялся, но очевиден тренд на урегулирование ситуации и замирение. Это очередной пример того, как иллюзии [о долгосрочном украино-турецком пакте против РФ — Ред.], не стоящие ногами на твердой почве, разрушаются реальной жизнью», — отметил руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев на пресс-конференции.

Поэтому состоявшаяся встреча президентов России и Турции стала для Украины неприятным пунктом повестки.

Эксперт-международник, кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире радиостанции «Голос Столицы» призывает обратить внимание на следующие нюансы встречи: «Во-первых, в РФ ситуация, когда она очень рьяно ищет новые источники контактов для финансирования, для поддержки своей экономической стабильности. Кроме того, они нуждаются в выходе из изоляции без потерь каких-то принципиальных, ценностей, и в этом плане Турция важна. Эта страна очень активно взаимодействует с РФ на всех уровнях, это и уровень самый примитивный, самый первичный — это поездки на отдых и до бизнеса. То, что сейчас происходят взаимоотношения между Турцией и РФ — это, скорее, ожидаемо и прогнозируемо, нежели это удивление и шок. Как могут турки общаться с РФ? Да могут они. В принципе, контингент и электорат и того, и того президента очень похож по своим ценностным установкам, если убрать определенные религиозные и идеологические какие-то одежды. То есть, очень четко понятно — крупные страны с монетарным уклоном, сильной армией, хотя РФ под вопросом, но будем считать, что все-таки гипотетически оно так». Эксперт указывает на то, что лёгкая антизападная фронда Эрдогана после переворота превратилась в довольно жёсткую позицию, и это также сближает лидеров России и Турции. Так, например, в начале августа Эрдоган обвинил страны Запада в поддержке терроризма и способствованию попытке переворота в Турции».

Глава центра «Стратегия ХХI» Михаил Гончар в комментарии изданию «Апостроф» обращает внимание на чисто экономические последствия нормализации российско-украинских отношений для Украины: «Одна нитка (поток) пойдет на турецкий рынок, и она призвана обнулить маршрут через Украину. Если проект будет развиваться, то, естественно, с «Северным потоком-2», который Россия более успешно проталкивает, произойдет обнуление транзита через нашу территорию».

Политолог Михаил Павлив, комментируя слова Эрдогана о «моём друге Владимире», выразился кратко: «Как говорят — finita la commedia. Турцию эта никчемная власть потеряла».

"Буквально сегодня я разговаривал с нашими коллегами по левым партиям в Брюсселе и Германии — они смеются над тем, как изменились геополитические расклады из-за поведения Турции, и все наперегонки мчатся в Москву для того, чтобы восстановить отношения. В этой ситуации нынешние лидеры Украины, те люди, которые держаться только благодаря войне и разворовыванию кредитов и финансовой помощи, видят, что это заканчивается. А у кого-то еще заводик недостроенный в Германии, недостроенная вилла на Канарах. И деньги еще нужны», — поведал корреспонденту издания «Политнавигатор» лидер партии «Союз левых сил» Василий Волга.

Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии сайту «24» выразил мнение, что сближению Турции и РФ способствовал переворот и его последствия для турецкого общества: «Ему надо искать хоть каких-то потенциальных союзников и, как говорят в народе, «рыбак рыбака видит издалека». Те стандарты, которые мы сегодня наблюдаем в России, подсознательно или, может, и сознательно, импонируют и Эрдогану».

Руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов в комментарии для СМИ полагает, что возобновление отношений не могло не состояться — слишком много крупных проектов зависли в состоянии неопределённости: «Из-за кризиса в отношениях обеих стран были заморожены актуальные и важные экономические проекты, причем не только те, которые касаются «Южного потока», но и атомные станции, и другие, — в общем, обе стороны искали возможность как-то вернуться к диалогу, и это сейчас происходит».