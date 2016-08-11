Волгоград, 11 августа, 2016, 09:47 — ИА Регнум. В Волгоградской области в ближайшее время во всех поликлиниках стартует прививочная кампания против гриппа — почти на месяц раньше обычного. Как сообщили ИА REGNUM в областном комитете здравоохранения 11 августа, первая партия гриппозной вакцины для взрослых — 315 тысяч доз — уже поступила в регион.

ponchikov.net Грипп

Иммунизация населения будет проводиться в течение двух-трех месяцев. Планируется привить свыше 35% населения — это почти в два раза больше волгоградцев, чем прививалось несколько лет назад. Кроме того, увеличится число привитых в трудовых коллективах и группах риска до 75%.

Как пояснили в облздраве, ранняя иммунизация позволит охватить прививками максимальное количество активного населения и создать так называемую «иммунную прослойку», которая является барьером для распространения инфекций.

Всего в область поступит 630 тысяч доз вакцин для взрослых и 220 — для детей. 73 тысяч доз для иммунизации детей планируется получить уже на следующей неделе.

Также по теме: Напуганные гриппом родители просят закрыть на карантин все школы Волгограда

В Волгограде уровень заболеваемости гриппом снизился в 1,9 раза

Напомним, в августе-ноябре прошлого года в Волгоградской области прививки от гриппа получили свыше 789 тысяч жителей, из них более 208 тысяч детей, более 34 тысяч медработников, около 34 тысяч работников образования, более 213 тысяч людей старше 60 лет, около 96 тысяч человек, страдающих хроническими заболеваниями.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшей зимой уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ вырос во второй половине января текущего года. Школы начали закрывать на карантин. К этому времени количество летальных исходов от осложнений после так называемого свиного гриппа — вируса A (H1N1) достигло 11 человек. Это взрослые, которые вовремя не обратились за медицинской помощью и не прошли вакцинацию. Именно у тех, кто не принимал участия в прививочной кампании 2015 года, как отметили специалисты, были зафиксированы тяжелые формы гриппа.

К середине февраля уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе снизился в 1,9 раза. На тот момент диагноз «грипп» был лабораторно подтвержден в более чем 300 случаях.