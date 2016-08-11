Пекин, 11 августа, 2016, 09:42 — ИА Регнум. Верховная народная прокуратура Китая возбудила уголовное дело в отношении бывшего секретаря КПК в провинции Ляонин Ван Миня. Высокопоставленный чиновник подозревается в неоднократном получении взяток, превышении должностных полномочий и уклонении от уплаты налогов.

George Hodan Суд

В марте 2016 г. Центральная комиссия по проверке трудовой дисциплины провела внутреннее расследование в отношении Ван Миня, в результате которого было установлено, что чиновник нарушает трудовую дисциплину. Материалы внутренней проверки были переданы в Верховную прокуратуру, пишет «Синьхуа».

В настоящий момент экс-чиновник находится под подпиской о невыезде, в ближайшие дни будет назначена дата первого слушания. Сам Ван Минь пока никак не прокомментировал информацию о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 2 августа в КНР начался судебный процесс в отношении Фэн Чжимина — бывшего чиновника, возглавлявшего полицию в Автономном районе Внутреняя Монголия. Подсудимый обвиняется в коррупции, незаконном хранении оружия, многочисленных хищениям, а также в уклонении от уплаты налогов.