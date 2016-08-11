Вашингтон, 11 августа, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В корпорации Apple готовят крупнейшие за четыре года обновления линейки «макбуков» для профессиональной работы. Одно из наиболее заметных изменений — появление сенсорной панели на месте ряда функциональных клавиш, сообщает Bloomberg.

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Новый MacBook Pro будет оснащен более производительным графическим чипом, тачпадом увеличенной площади и универсальным портом USB Type-C, который позволит одновременно заряжать устройство и передавать данные.

Новинка станет тоньше текущих моделей, однако все же толще, чем Air или MacBook 12». Возможно, в «макбук» добавят сканер отпечатков пальцев, с помощью которого можно будет входить в систему, а также совершать покупки через приложение Apple Pay. Дата презентации новинки пока не сообщается.