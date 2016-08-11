Махачкала, 11 августа, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В селе Анди (Ботлихский район, Дагестан) начал действовать режим контртеррористической операции (КТО), передают «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Отмечается, что режим КТО введён сегодня, 11 августа, с 5:30. Один террорист в ходе КТО убит.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предыдущая спецоперация в Дагестане проходила в июле в селе Харачи (Унцукульский район). С 02:00 14 июля был введён режим КТО: были убиты боевики, не пожелавшие сдаться.