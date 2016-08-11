Москва, 11 августа, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Сегодня, 11 августа, в Вооруженных силах Российской Федерации стартовали специальные учения по видам всестороннего обеспечения. На спецучения по видам всестороннего обеспечения привлечены до 2,5 тыс. военнослужащих, будет задействовано около 350 единиц военной и специальной техники, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Специальные учения по видам всестороннего обеспечения

В ходе комплекса мероприятий на полигонах, аэродромах и учебно-тренировочных комплексах Южного военного округа и в акватории Черного моря на практике будут отработаны вопросы материально-технического, инженерного, морально-психологического обеспечения, организации связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты.

Планом предусмотрены практические действия соединений, воинских частей (подразделений) обеспечения по наведению железнодорожных, автодорожных мостов и мостовых переправ через водные преграды; восстановлению аэродромной инфраструктуры и организации аэродромного обеспечения; обеспечению бытовых потребностей войск и организации комендантской службы.

Учения пройдут в несколько этапов, по их итогам органы военного управления, соединений и воинских частей получат оценку степени готовности к участию в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016». Завершатся учения 20 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. «Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.