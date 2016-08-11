Москва, 11 августа, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Сильную зависимость российской экономики от цен на нефть признают 68% граждан РФ. Около половины опрошенных (47%) отмечают, что снижение цен на нефть негативно сказалось на их жизни. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Мировые цены на нефть неблагоприятны для экономики России, признают больше половины опрошенных (среди тех, кто за ценами на нефть следит, — больше двух третей). Снижение цен люди связывают с тем, что на нефть упал спрос («много добывающих компаний, другие энергоносители»), с «мировой внешней политикой» и со «спекуляциями рынка».

Относительно дальнейшего поведения цен на нефть значительная часть граждан РФ (42%) давать прогнозы затрудняется. 28% считают, что изменений не будет. 23% опрошенных надеются, что цены будут расти. 7% прогнозируют снижение цен на нефть.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проводился 24 июля 2016 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.