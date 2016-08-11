Сыктывкар, 11 августа, 2016, 09:05 — ИА Регнум. По данным организаций, предоставивших сведения по состоянию на 1 августа 2016 года, просроченная задолженность по заработной плате в наблюдаемых видах экономической деятельности составила 28,6 миллиона рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Комистат.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Задолженность уменьшилась по сравнению с 1 января 2016 года на 11,2 миллиона рублей (на 28,1%), а относительно 1 июля выросла на 6 миллионов рублей (на 26,6%).

Весь объем просроченной задолженности по заработной плате сложился из-за отсутствия собственных средств организаций. Задолженность по заработной плате перед работниками имели 9 организаций, как и месяцем ранее. Не получили вовремя заработную плату 860 человек, в среднем на каждого приходилось по 33,3 тысячи рублей долга.