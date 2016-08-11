Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2016, 09:02 — ИА Регнум. На Камчатке полиция ведет проверку по факту мошенничества, жертвой которого стал 56-летний моряк. Он, как рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь МВД края Алла Иванова, отдал лже-экстрасенсам, в общей сложности, 10 млн рублей. Уже дошло до того, что друзья забрали у него паспорт, чтобы он не набрал кредитов, так как больше платить «врачам» мужчине просто нечем — все имущество он продал.

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Полицейские уже выяснили, что мошенники звонили мужчине с телефонных номеров, зарегистрированных в Брянской и Рязанской области, Республиках Коми и Дагестан. Но самое интересное, что сам мужчина до сих пор не верит в то, что с ним работали аферисты.

«Он написал заявление в полицию, так как, по его мнению, лечение слишком затянулось. Да к тому же, он считает, стоимость оказанных ему услуг завышенной. Свой моральный вред он оценил в 2 млн рублей», — рассказала собеседник агентства.

Эта история началась три года назад. Мужчина стал себя плохо чувствовать и вместо того, чтобы обратиться к врачам, решил позвонить экстрасенсу, который выступал по одному из телеканалов. Тот сразу подтвердил опасения мужчины — «порча», которую нужно срочно снимать. Причем диагностика обошлась ему в 25 тысяч рублей, а шесть сеансов «лечения» — в 1 млн рублей. Но, как рассказал мужчина, ему это помогло. Причем ему еще прислали и амулет удачи, который наказали носить всегда, не снимая.

Однако в этом году вновь здоровье стало ухудшатся и мужчина подумал, что «порча вернулась». Это подтвердили и экстрасенсы, к которым за помощью вновь обратился моряк. На этот раз за лечение он заплатил 2 млн рублей. Однако мошенники убедили его, что необходимо зарядить амулет удачи, подаренный ему ранее. На это ушло еще 7 млн рублей.

Сейчас жертва лже-магов живет на корабле, так как ради избавления от «порчи» и зарядки амулета удачи, продал квартиру, машину и другое имущество.