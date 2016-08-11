Москва, 11 августа, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Котировки марки Brent обновили 10 августа максимум, поднявшись до уровня 45,75 доллара за баррель. По мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, нефть по-прежнему растет на фоне ожиданий того, что на встрече в сентябре стран-члены ОПЕК обсудят вопрос заморозки объемов добычи.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Дополнительным фактором роста выступают и комментарии министра энергетики Катара о том, что рынок нефти на пути к восстановлению баланса, даже несмотря на недавнее падение цен на актив. Также рынок ждал данных по коммерческим запасам от API. Однако ожидания их сокращения не оправдались, поэтому Brent довольно резко развернулась и начала снижение в район уровня 43,40», — пояснила эксперт.

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В свою очередь аналитик Dominion Fx Юрий Винтер считает, что «на нефтяном рынке ситуация прежняя. В частности, нефть марки Brent продолжает локально снижаться. Котировка не смогла добраться до сопротивления на уровне 46 долларов за баррель поэтому поход выше к намеченным уровням 47 долларов за баррель пока отменяется. Однако, движение к этим отметкам в обозримом будущем еще возможно, но в целом потенциал для нефтяного отскока уже практически исчерпан».

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 11 августа, мировые цены на нефть в четверг продолжают снижаться на фоне сообщения Минэнерго США о росте запасов черного золота в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 07.31 мск стоимость нефти марки Brent снижалась на 0,32% — до $43,91, цена нефти марки WTI — на 0,36%, до $41,56.