Екатеринбург, 11 августа, 2016, 08:55 — ИА Регнум. В Свердловской области власти обеспокоились сложностями с выплатой зарплаты. Губернатор Евгений Куйвашев поручил региональному правительству более оперативно реагировать на сообщения о трудностях на предприятиях региона.

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

Особое внимание главы региона вызвала ситуация на Верхнесинячихинском металлургическом заводе, сообщили в его пресс-службе. Областные власти заверяют, что сейчас на предприятии при поддержке регионального Минпрома продают активы. Это должно помочь наскрести денег на выплату долгов по заработной плате и выходным пособиям.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуация на предприятии уже несколько месяцев находится в центре внимания прокуратуры и регионального омбудсмена. Но пока добиться полного погашения долгов по зарплате не удаётся. Общий долг достигает 10 миллионов рублей. Доведённые до отчаяния рабочие повторно объявили голодовку и намерены стоять до конца.

Кроме того, на карте региона появилась ещё одна горячая точка. Сотрудникам кирпичного завода города Асбеста задолжали порядка 7 миллионов рублей. Люди доведены до отчаяния и готовы к решительным мерам.