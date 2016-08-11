Москва, 11 августа, 2016, 08:36 — ИА Регнум. Цены на сырую нефть 10 августа в ожидании выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов в Штатах торговались волатильно, но развернулись, по мнению руководителя аналитического отдела Grand Capital Сергея Козловского, уже основательно после обнародования цифр о росте запасов нефти в Штатах.

ИА REGNUM Рубль

«На валютном рынке рубль, как стойкий оловянный солдатик упорно подрастал по отношению к американской валюте и даже после разворота цен на нефть вниз с «легкостью» удерживал свои позиции. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра снизилась в регулярную торговую сессию на 0,25% — до 64,60 рублей. Пара евро/рубль с расчётом на завтра выросла на 0,30% — до 72,15 рублей», — привел цифры Козловский.

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«Это еще раз подтверждает то, что рубль будет удерживаться действиями Центробанка РФ у нынешних уровней до выборов в Госдуму РФ в сентябре», — полагает эксперт.

Сегодня, 11 августа, внимание рынка будет обращено на решение по ставкам в Новой Зеландии, цифрам по количеству заявок на пособие по безработице и индексам цен на экспорт и импорт в США.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 11 августа, свидетельствуют данные регулятора. Курс доллара США вырос на 2,89 копейки до 64,81 рубля. Курс евро установлен на отметке в 72,2349 рубля — он вырос на 47,93 копейки.