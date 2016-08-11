Краснодар, 11 августа, 2016, 08:26 — ИА Регнум. В Краснодарском крае на сегодняшний день о своем выдвижении заявили 354 кандидата. Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме 11 августа, в избирательные комиссии документы для регистрации представили 170 кандидатов на должности глав муниципальных образований. Из них 87 кандидатов уже зарегистрированы, семеро сняли свои кандидатуры, одному претенденту отказано в регистрации.

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Еще 184 человека претендуют на мандаты депутатов представительных органов муниципальных образований. Больше половины — 103 кандидата получили удостоверение зарегистрированного кандидата. Еще трое сняли свои кандидатуры, а трем в регистрации было отказано.

О своем участии в федеральной избирательной кампании в окружные комиссии заявили 75 кандидатов. По 74 из них были приняты положительные решения о регистрации в качестве кандидатов в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатным избирательным округам.

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Не будет бороться за мандат депутата представитель политической партии «Партия родителей будущего». Он намеревался баллотироваться по Каневскому одномандатному избирательному округу № 53», но от дальнейшего участия в выборах отказался.

Кроме того, из предвыборной гонки выбывают трое самовыдвиженцев по Краснодарскому одномандатному избирательному округу N46 Олег Бояринов, Алексей Павлов и Виктор Котляров. По Красноармейскому одномандатному избирательному округу N47 не пойдет на выборы Анатолий Алексеев. Всем претендентам отказано в регистрации. Причина — отсутствие необходимых документов.

На дополнительных выборах депутата Законодательного собрания Краснодарского края пятого созыва по Олимпийскому одномандатному избирательному округу № 50 о своем выдвижении комиссию уведомили пять партийных кандидатов. Все выдвинутые кандидаты представили документы для своей регистрации. Регистрацию пока не получил только претендент от КПРФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 18 сентября в Краснодарском крае пройдет свыше 70 избирательных компаний. Жителям края предстоит избрать депутатов Госдумы РФ седьмого созыва, глав ряда сельских поселений, а также депутатов в местные советы.