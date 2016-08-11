Москва, 11 августа, 2016, 08:23 — ИА Регнум. Торги по нефти 10 августа завершились снижением на 2,6%. Цена ушла в минус после публикации еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1,055 млн баррелей — до 523,601 млн баррелей. Добыча нефти сократилась на 15 тыс. баррелей, до 8,445 млн баррелей в сутки. Запасы бензина и дистиллятов также сократились.

Данные от Минэнерго США оказались лучше данных от Американского института нефти. Тем не менее, покупателям не хватило объёмов преодолеть сопротивление $45,75. Цена обрушилась с $45,65 до $43,64.

Сегодня, 11 августа, бочка Brent стоит $43,85 (+0,09%). Цена пытается перейти в фазу роста, но нельзя исключать дальнейшей коррекции нефтяных котировок до $42,60. На общем фоне ослабления доллара покупатели без труда вернут курс на 45 долларов.

В настоящее время котировки скорректировались на 50% от роста с $41,49 до $45,74. Техническая картина на дневном периоде после коррекции благоприятна для прихода на рынок новых покупателей.