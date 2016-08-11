Москва, 11 августа, 2016, 08:20 — ИА Регнум. Торги по доллару и евро 10 августа завершились ростом. Курс доллар/рубль вырос на 0,16%, до 64,87 руб., евро/рубль — на 0,81%, до 72,52 руб. Рубль находился в плюсе против иностранных валют до выхода еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США. После публикации отчёта цена на нефть обрушилась с $45,65 до $43,64, что негативно сказалось на динамике российского рубля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Падёж

Сегодня, 11 августа, бочка Brent стоит 43,77 (-0,09%). После неудачной попытки прорваться через важный уровень сопротивления $45,75 нефть оказалась под давлением. Нельзя исключать дальнейшей коррекции нефтяных котировок до $42,60.

Если нисходящая коррекция по нефти продолжится, то пара доллар/рубль восстановится до 65,20 руб. Если нефть подорожает на фоне общего ослабления американского доллара, то доллар/рубль останется торговаться в диапазоне 64,45−65,00 руб. Рубль остался без поддержки. Риски к его ослаблению возросли. До начала налогового периода осталось четыре дня.