Брюссель, 11 августа, 2016, 08:09 — ИА Регнум. Граждане Бельгии в целом менее терпимы, чем жители соседних стран к мигрантам, о чем свидетельствуют результаты исследования общественного мнения компании Ipsos. Об этом сообщает Le Soir.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

В ходе исследования было опрошено 16,04 тыс. жителей 24 стран мира, в том числе девяти европейских. Участники должны были ответить на вопрос, считают ли они, что в их стране слишком велико число мигрантов.

В среднем положительно на этот вопрос ответило 49% респондентов. Бельгия, в которой такого мнения придерживается 60% опрошенных, заняла пятое место. Список возглавили Турция, Италия, ЮАР и Россия.

Как показывают результаты опроса, только один из десяти граждан Бельгии считает, что миграция оказывает позитивное влияние, тогда как в других странах этот показатель достигает 20%.

Несмотря на это, большинство респондентов в Бельгии положительно настроены относительно открытия границ, в отличие от других стран ЕС. Существует тем не менее вопрос, по которому сходятся мнения двух жителей Евросоюза из трех. Так, большая часть опрошенных граждан стран-членов ЕС отмечает, что меры по разрешению миграционного кризиса, принятые блоком, не были достаточно эффективными.