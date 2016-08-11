Нью-Йорк, США, 11 августа, 2016, 08:20 — ИА Регнум. В июле число погибших и раненых мирных жителей Донбасса достигло рекордных значений с сентября 2015 года, такие данные опубликованы в докладе Управления по координации гуманитарных вопросов при ООН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

Уточняется, что за июль Управлением верховного комиссара по правам человека были отмечены 73 случая, когда в вооруженном конфликте на юго-востоке Украины пострадало мирное население: восемь человек погибли, 65 были ранены.

Ранее наибольшее число пострадавших приходилось на июнь, тогда были ранены 57 человек, убиты — 12 человек. За время с сентября 2015 года по май 2016 года в среднем каждый месяц число пострадавших составляло 34 человека.

Всего за период конфликта, по оценкам ООН, погибли 9 тыс. 553 человека, более 22 тыс. были ранены, свыше 1 млн вынужденно оставили свои жилища. При этом чаще всего мирные жители гибнут при обстрелах, который происходят, как правило, «в дневное время и в населенных районах», говорится в документе.