Ростов-на-Дону, 11 августа, 2016, 07:45 — ИА Регнум.



vk.com/fcrostov Курбан Бердыев покинул «Ростов»

Вслед за встречей с журналистами исполняющего обязанности наставника ФК «Ростов» Дмитрия Кириченко, которая состоялась накануне, пресс-служба жёлто-синих опубликовала прощальное письмо Курбана Бердыева. Болельщики воспринимают появившуюся публикацию как попытку их успокоить. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 августа, туркменский специалист обратился в адрес футбольных фанатов.

Бердыев сказал «спасибо» болельщикам «Ростова» за «всестороннюю поддержку» во время его работы в «Ростове». «Навсегда запомню эмоции, которые мы пережили вместе с вами. Этот успех стал возможен во многом благодаря вам», — обратился специалист.

Он поблагодарил город за радушие, а жителей его назвал «приветливыми и добрыми». Отдельные слова благодарности адресованы футболистам, персоналу команды и сотрудникам клуба. «Ценю каждого из вас и рад, что вы всегда полностью отдавались своей работе. Рад, что у «Ростова» появилась большая армия поклонников не только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья», — сказано в письме.

В заключение Бердыев пожелал бывшим подопечным удачи и успехов, а также выразил надежду на то, что футбол на Дону «будет развиваться, а клуб будут продолжать узнавать не только в России, но и во всем мире».

Под письмом, которое выложено в группе «Ростова» в соцсети «ВКонтакте», уже появились комментарии футбольных фанатов. Действительно, они уже менее гневные, но все такие же печальные. Некоторые ещё надеются на возвращение «волшебства Бердыева» на Дон.

«Мы будем вас ждать и надеяться, что вы вернетесь. Мы прикипели к вам и к бойцам в желто-синих футболках. Мне никогда не забыть эту мечту! Я буду умирать, и последнее, что будет в голове — это ваша бессмертная команда, которая будет жить в сердцах наших. Как же больно», — написал один из пользователей.

Напомним, что уход Бердыева с поста главного тренера футбольного клуба «Ростов» вызвал общественный резонанс среди болельщиков команды. Сотни человек винят в сложившейся ситуации губернатора Ростовской области Василия Голубева, который мало того, что не смог выполнить условия перед тренером, так еще и обманул поклонников желто-синих, сообщив, что Бердыев продлил контракт с клубом на два года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне исполняющий обязанности наставника «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил, что продолжит готовить футболистов к предстоящим матчам, используя систему подготовки Курбана Бердыева. По его словам, метод уже доказал свою эффективность.

Но вместе с тем, ни представители правительства Ростовской области — собственник команды, ни руководство коллектива до сих пор не встретились ни с игроками, ни с тренерским штабом. Также нет ни одного официального комментария по поводу дальнейшего будущего «Ростова».

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