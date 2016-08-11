Оттава, 11 августа, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Гражданка Канады подала судебный иск против компании Niantic, разработчика популярного игрового приложения Pokemon Gо. Женщина возмущена постоянным присутствием «охотников на покемонов» рядом с ее домом, сообщает Associated Press.

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По словам Барбары Лин-Шейфер, живущей в провинции Альберта, пользователи игры не только появляются в любое время дня и ночи напротив ее жилища, но даже пытаются перебраться через забор дома и запускают беспилотник на заднем дворе, чтобы поймать вожделенных виртуальных существ.

Женщина пояснила, что ее семья выбрала этот дом, чтобы пожить в тишине, а не терпеть постоянное присутствие незнакомых людей. Ранее Лин-Шейфер уже обращалась в Niantic с просьбой, чтобы окрестности ее дома были удалены из игры.

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