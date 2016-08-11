Якутск, 11 августа, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Якутии члены Нерюнгринской территориальной избирательной комиссии пожаловались в ЦИК республики на кандидата-двойника с фамилией, как у действующего главы муниципалитета. В своём письме, адресованном возглавляющему избирком Якутии Анатолию Кривошапкину, они выражают недовольство в частности тем, что им мешают работать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В письме сообщается, что кандидат на выборы главы муниципалитета Алексей Фетисов, уроженец деревни Букреево Кромского района Орловской области, а также его представитель Антон Сорокин намеренно создают помехи в работе НТИК, «фактически терроризируют своими несущественными требованиями, выходящими за рамки действующего избирательного законодательства, требуя принять от них электронный носитель (флэш-накопитель)».

В муниципальном избиркоме обращают внимание на то, что создающий помехи кандидат — почти однофамилец действующего главы района Андрея Фитисова, и уже второй двойник на этих выборах: выдвинувшийся ранее Сергей Фетисов снял свою кандидатуру.

«Находясь в помещении НТИК Фетисов А. А. и Сорокин А. Ю. на протяжении нескольких часов вели себя высокомерно, агрессивно, тем самым создавали нервозную обстановку, дезорганизовывали работу НТИК угрозами, звонками в полицию, прокуратуру всех уровней, Центральную избирательную комиссию РС (Я) и РФ, а также неизвестным лицам. На предложения председателя НТИК оформить свою претензию в письменном виде и официально внести её в избирательную комиссию, вышеуказанные Фетисов А. А. и Сорокин А. Ю. отвечали отказом, заявляя, что не покинут помещение пока от них не будет принят флэш-накопитель», — жалуются представители муниципального избиркома председателю ЦИК Якутии.

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Избирком отказался принимать протокол об итогах сбора подписей за кандидата на USB-носителе, аргументировав это тем, что муниципальным законодательствам такой способ не предусмотрен, а электронный носитель может содержать вредоносные программы. Члены Нерюнгринского ТИКа обратились в полицию с сообщением о создании помех в работе комиссии, кандидат, в свою очередь, подал заявление в правоохранительные органы об отказе ТИКа принять его электронный носитель.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября помимо депутатов Госдумы в Якутии будут выбирать трёх глав районов, формировать представительные органы четырёх муниципалитетов, а также голосовать за глав 25-ти поселений республики.

Кроме того, состоятся выборы депутатов 11-ти представительных органов поселений и довыборы — в 9-ти. Интересными политолог, преподавателя Якутского института экономики филиала Санкт-Петербургского университета управления и экономики Андрей Данилов, назвал выборы главы Нерюнгринского района Якутии, а также довыборы в Собрание депутатов Алдана.

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