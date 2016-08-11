Анкара, 11 августа, 2016, 07:56 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Москвой и Анкарой сформирована комиссия, которая будет работать по ситуации в Сирийской Арабской Республике. Сегодня, 11 августа, состоится первая встреча комиссии, сообщает Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Калын отметил, что соответствующие распоряжения выданы президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным.

«Президенты поручили вчера создать вновь трехсторонний механизм, который будет состоять из комиссий с представителями разведки, военных и дипломатических представителей с каждой стороны», — уточнил он. Комиссия должна была направиться в Москву вечером 10 августа, а начать работу — 11 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ и главы Турции. По итогам переговоров Путин заявил, что главной задачей российского и турецкого правительства является выход на докризисный уровень двухстороннего торгово-экономического сотрудничества.

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10 августа министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара создает «надежный механизм» совместно с Россией для нахождения путей разрешения ситуации в Сирии. По его словам, 10 августа в Москву для переговоров направляется делегация, в которую входят сотрудники Министерства обороны, МИД и спецслужб Турции.