Владивосток, 11 августа, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Проблемы кредитования в Приморском крае ставят под угрозу реализацию стратегии развития региона и повышения конкуренции с азиатскими странами, в том числе в рамках Свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Такой позиции придерживается председатель регионального отделения «Деловой России», эксперт ОНФ Алексей Тимченко. По его мнению, главный принцип бизнеса — деньги делают деньги — не заработает в системе непосильных кредитных ставок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dr. Leonid Kozlov Владивостокский морской торговый порт

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По словам эксперта, проблема кредитования в Приморье делится на три аспекта. Первый — и для населения, и для бизнеса стоимость кредитов слишком высока. Во-вторых, кредитополучатели слабы в финансовой грамотности, поэтому при попадании в кредитную кабалу иногда дело доходит до разорения. Третий момент относится к деятельности «экстремального» кредитного сектора: когда микрофинансовые и коллекторские агентства работают вне цивилизованной бизнес-культуры.

На сегодняшний день для Приморья характерна ситуация, когда заёмщики вынуждены тратить львиную часть дохода или же доход целиком на погашение кредитов — попросту кредитное рабство. Это невыгодно экономике, поскольку тормозит её развитие замедлением темпов потребления товаров и услуг.

Причём наиболее остро проблема стоит в следующих отраслях экономики Приморского края: торговле и на обрабатывающих производствах, в сфере автомобильного транспорта и на производствах продуктов питания и полуфабрикатов.

Если сравнивать статистические данные 2015 года, то в разы увеличился объём кредитования сельского хозяйства. По мнению Алексея Тимченко, это напрямую связано с реализацией стратегии импортозамещения.

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«Сегодня мы имеем ситуацию, когда большинство потребителей, по понятным причинам, от валютных кредитов отказалось, но и рублёвые своевременно выплачивать не может. Это явный показатель торможения экономики Приморского края», — констатировал эксперт.

В общественной организации среди решений проблемы кредитного рабства видят законодательное закрепление максимальных ставок, банковские преференции для кредитов под социальные проекты или проекты развития территорий. В «Деловой России» не исключают возможность применения кредитной амнистии — погашение задолженности за государственный счёт без коллекторских «накруток».

«Главный принцип бизнеса — деньги делают деньги — начнёт работать только тогда, когда кредитные ставки будут посильными: в диапазоне ставок от 3% до 7% годовых» — резюмировал Тимченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта на открытии Центра защиты прав граждан партии «Справедливая Россия» её лидер Сергей Миронов расширил требования акции «Делай или уходи» — она была направлена в адрес правительства РФ. Парламентарий говорил о необходимости реформы банковской сферы, реструктуризации кредитных долгов населения и кредитной амнистии.

«Люди в долгах, как в шелках. Коллекторские агентства вышибают долги — даже несуществующие. Мы не предлагаем всем всё простить. Мы предлагаем, чтобы государство взяло эту проблему в свои руки. Люди находятся в кредитном рабстве», — заявил тогда Миронов.

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Отметим, что в июле президент России Владимир Путин подписал закон, регламентирующий деятельность коллекторов. Им запретили угрожать должникам и применять физическую силу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Установлены и другие ограничительные меры.

Однако буквально на днях в Москве коллекторы исписали угрозами подъезд жилого дома, заклеили дверные замки и испортили автомобили местных жителей. Многие люди оказались заблокированы в своих квартирах, ущерб они оценили в сотни тысяч рублей.