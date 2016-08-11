Абакан, 11 августа, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло сегодня, 11 августа, прибыл в Хакасию. Об этом ИА REGNUM сообщили в Сибирском окружном информационном центре.

photosight.ru Гряда Сундуки в Хакасии

Новый сибирский полпред Меняйло прилетел в Новосибирск 2 августа. Через два дня, 4 августа, он отправился в рабочую поездку по регионам Сибири, посетив сначала Бурятию, а затем Омск.

Куда Меняйло поедет после Хакасии, пока неизвестно. Корреспонденту ИА REGNUM в Сибирском окружном информационном центре на этот вопрос ответить не смогли.

В Хакасии же Меняйло планирует посетить «ряд социально значимых объектов», встретиться с главой региона Виктором Зиминым и председателем Верховного совета республики Владимиром Штыгашевым, посетить совещание с руководителями правоохранительных органов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Сергей Меняйло, находясь в Бурятии, подверг критике систему тушения лесных пожаров в регионе. Он указал на «недостатки в организации работы органов власти и управления и низкий уровень межведомственного взаимодействия». Местные СМИ сообщали, что полпред был весьма эмоционален и даже переходил на крик.

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Напомним, в конце июля был отправлен в отставку полпред президента в СФО Николай Рогожкин. На этой должности его сменил губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Для сибиряков это назначение стало неожиданностью.

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