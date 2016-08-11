Пекин, 11 августа, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте главного финансового регулятора КНР, юань укрепился по отношению к доллару США сразу на 0,41% до отметки в 6,6255 юаня за доллар.

megabanki.ru Юань

Ранее Народный банк Китая разместил заявление, согласно которому Центробанк КНР начнет использовать различные инструменты для поддержания надлежащего уровня ликвидности на межбанковском рынке и сохранения кредитных ставок в разумных пределах, пишет «Синьхуа».

Китайский Центробанк поддерживает национальную валюту различными способами, в том числе, прибегая к операциям обратного РЕПО. В конце июля Народный банк Китая разместил на межбанковском рынке более $4,49 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 10 августа национальная валюта КНР укрепилась сразу на 64 базисных пункта до отметки в 6,653 юаня за доллар.