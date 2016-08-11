Москва, 11 августа, 2016, 05:48 — ИА Регнум. «Роскосмос» планирует сократить численность экипажа российского сегмента Международной космической станции (МСК) с трёх до двух космонавтов, одновременно пребывающих на станции, пишет 11 августа газета «Известия».

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Как сообщил изданию директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалёв, данная мера запланирована в целях снижения расходов и повышения эффективности программы проводимых исследований.

«Намерение сократить экипаж обусловлено тем, что у нас уменьшилось количество грузовых кораблей, направляемых к МКС, а также осознанием необходимости увеличивать эффективность программы», — отметил он.

По словам Крикалёва, «Роскосмос» направил письма участникам программы МКС, чтобы узнать их мнение относительно того, «как сокращать экипаж и когда», поскольку в данном вопросе «есть нюансы». «Нас интересует мнение Центра управления полётами, Института медико-биологических проблем, наших партнёров по МКС», — пояснил он.

Напомним, в текущий экипаж Международной космической станции входят российские космонавты Алексей Овчинин, Анатолий Иванишин и Олег Скрипочка, американцы Джеффри Уильямс и Кэтлин Рубинс, а также японец Такуя Ониси.