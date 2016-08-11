Пекин, 11 августа, 2016, 05:15 — ИА Регнум. Инженеры и архитекторы из Пекина и Вены представили свой совместный проект моста через реку Гуй, который соединит столицу КНР с центром г. Чжанцзякоу. Мост, состоящий из 6 колец, будет построен в преддверии проведения зимних Олимпийских игр в 2022 г.

people.cn Мост через р. Гуй

Мост, названный создателями Сан Шань, является совместным проектом архитектурной студии Penda и проектировочной компании Arup. По словам проектировщиков уникального моста, они черпали вдохновение от сочетания олимпийских символов, ландшафта гор и долин, пишет «Наньцзао жибао».

«Проходящие мимо или по мосту люди будут видеть различные перспективы моста, в зависимости от точки, на которой они находятся. В этом заключается главная особенность нашего проекта. Основная часть моста задумана как серия олимпийских колец, соединенных между собой в самых высоких и низких точках», — заявил журналистам член команды проектировщиков Гао Вэйху.

Необычная форма моста вызвала оживленную дискуссию в сети Интернет. Большинству пользователей понравился необычный дизайн сооружения, по их мнению, мост гармонично впишется в окружающий ландшафт. Однако около четверти интернет-пользователей обрушились на архитекторов с критикой. Недовольные граждане сравнивают мост со структурой ДНР или велосипедной шиной.

Кроме того, многие считают, что строительство моста обойдется слишком дорого для государства. Представители Penda и Arup пока не сообщили даже приблизительную стоимость строительства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в мае 2016 г. в КНР было завершено строительство самого длинного в мире стеклянного моста.