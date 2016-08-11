Алеппо, Сирия, 11 августа, 2016, 04:50 — ИА Регнум. В результате предполагаемой газовой атаки в сирийском Алеппо погибло четыре человека, не менее пятидесяти получили отравление. Об этом 11 августа со ссылкой на врачей госпиталя Аль-Кудс, сообщает корреспондент Reuters.

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Хамза Хатиб, главный врач госпиталя, расположенного в Алеппо, сообщил журналистам, что в больницу с территории, контролируемой повстанцами, были доставлены пострадавшие с признаками отравления хлором. Всего больных 59 человек, четверо из них скончались. Врач считает, что в данном случае имеет место отравление в результате газовой атаки.

Сообщается, что данный инцидент — далеко не первый случай возможного применения химического оружия в Сирийской войне. По данным ООН, уже является доказанным применение зарина в Восточной Гуте, в результате которого пострадали 1429 человек. В 2015 году Организацией по запрещению химического оружия сообщалось о применении в Сирийском конфликте иприта.

Большинство специалистов возлагает вину за использование боевых отравляющих газов в Сирии на повстанцев. На сегодняшний день главная сила «оппозиции» в стране — это террористы «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусра» (террористические организации, запрещены в России), не соблюдающие международных конвенций. Тем не менее, ряд аналитиков, в основном представляющих США, называют ответственными за применение отравляющих газов на поле боя и против мирного населения армию президента страны Башара Асада.

Противники этой точки зрения указывают, что именно по инициативе сирийского правительства было организовано уничтожение государственных хранилищ химического оружия в Сирии — процесс «химического разоружения» проходил под контролем ООН и был завершен к январю 2016 года.