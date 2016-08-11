Владивосток, 11 августа, 2016, 04:37 — ИА Регнум. До 2024 года в ДФО запланированы к реализации 295 инвестиционных проектов на сумму 1 триллион 160 миллиардов рублей. В ближайшее время их объём планируется увеличить до 2 трлн рублей, заявил глава Минвостокразвития Александр Галушка на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Рубли

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По итогам реализации уже запланированных проектов в дальневосточных регионах должны быть созданы 67 тысяч новых рабочих мест. «Мы ни в коем случае не собираемся останавливаться на достигнутом», — отметил Александр Галушка.

В его ведомстве рассчитывают на устойчивую тенденцию прироста инвестиций и роста экономики. «Это связано с тем, что 61 инвестиционный проект с объёмом инвестиций 617 млрд рублей находится на этапе строительно-монтажных работ, а 28 проектов с объёмом инвестиций 113 млрд рублей — на этапе разработки проектно-сметной документации», — пояснил также глава Минвостокразвития.

Александр Галушка полагает, что во многом привлечению инвестиций способствует Восточный экономический форум. Напомним, мероприятие состоится в 2016 году 2−3 сентября во Владивостоке. Как предполагается, на форуме будут представлены 111 проектов с объёмом инвестиций 2,2 триллиона рублей. В качестве участников зарегистрированы 1647 человек из 24 стран мира, на мероприятии ожидают более 2,5 тысячи гостей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке с 2017 года могут быть расширены налоговые льготы для инвесторов, основанные на объёме вложенных денег. Если за три года инвестор направил на реализацию проектов 50 млн рублей, или 500 млн рублей за 5 лет, то ему предоставят 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. При этом будут учитываться капиталовложения с 1 января 2013 года. Соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации.

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