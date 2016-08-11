Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Российский пловец Антон Чупков стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жайнеро на дистанции 200 метров брассом, показав результат 2 минуты 7,70 секунды.

(сс) Chan-Fan Антон Чупков

«Золото» в состязании завоевал пловец из Казахстана Дмитрий Баландин — 2:07.46, «серебро» досталось американцу Джошу Прено — 2:07.53.

Медаль, завоёванная Антоном Чупковым, стала 15-й на счету олимпийской сборной России. Теперь в копилке российской команды четыре золотых, семь серебряных и четыре бронзовых медали.

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