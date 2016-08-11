Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 03:43 — ИА Регнум. Российская фехтовальщица Инна Дериглазова завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в фехтовании на рапирах. В финальном состязании российская спортсменка одержала победу над итальянкой Элизой Ди Франчиску со счётом 12:11.

(сс) Marie-Lan Nguyen Ирина Дериглазова

Другая российская фехтовальщица Аида Шанаева в борьбе за «бронзу» уступила представительнице Туниса Инес Бубакри со счётом 11:15.

Победа Инны Дериглазовой принесла олимпийской сборной России 14-ю медаль. Теперь на счету российской команды четыре золотых, семь серебряных и три бронзовых медали.