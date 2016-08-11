Москва, 11 августа, 2016, 03:03 — ИА Регнум. При участии российской стороны 10 августа доставлено 25 тонн гуманитарной помощи населению Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф «Россия с вами!»

«Самолётом российской авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый террористами ИГИЛ (группировка, запрещённая в России — прим. ИА REGNUM ) город Дейр-эз-Зор десантирован гуманитарный груз ООН — крупы и топлёное масло, общей массой около 21 тонна», — говорится в опубликованном документе.

Кроме этого, малообеспеченным семьям населённого пункта Слайеб-Туркман провинции Латакия доставлено две тонны гуманитарного груза.

«В школе «Акрама Махзумия» города Хомс, пострадавшей от террористических актов, проведена культурно-гуманитарная акция с раздачей детям школьных принадлежностей. Жителям Хомса также доставлено две тонны гуманитарного груза, основу которого составила мука», — информируют в Минобороны.

По информации российской стороны, соглашений о присоединении к режиму перемирия с представителями населённых пунктов и полевыми командирами отрядов вооруженной оппозиции 10 августа не заключалось.