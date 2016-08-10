Вашингтон, 11 августа, 2016, 02:54 — ИА Регнум. С территории главного железнодорожного вокзала Вашингтона эвакуированы пассажиры и персонал. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на правоохранительные органы.

Josh Вокзал «Юнион-стейшен» в Вашингтоне

Причина эвакуации не уточняется, однако очевидцы сообщают в соцсетях об угрозе взрыва. Отмечается, что перед эвакуацией в здании сработала пожарная тревога. В связи с инцидентом отменён ряд поездов.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля вокзал «Юнион-стейшен» в Вашингтоне уже был эвакуировал в связи с обнаружением подозрительного предмета, тогда тревога оказалось ложной.