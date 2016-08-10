Москва, 11 августа, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Гуманитарная обстановка в западной части сирийского города Алеппо продолжает стабилизироваться и находится под контролем правительства Сирии. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Для мирных жителей, выходящих из районов города Алеппо, контролируемых военизированными формированиями террористических группировок, сирийскими властями в западной части города развернуто 210 пунктов горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что в связи с активизацией боевых действий на юго-западных окраинах города доставка продовольствия и перемещение мирного населения осуществляется по дороге через северные и южные фермы в районе торгового центра «Кастелло».

По информации российской стороны, в течение суток 10 августа террористами в Алеппо из реактивных систем залпового огня кустарного производства и миномётов обстреливались кварталы Хай-эль-Антар, Хай-эль-Ансар и Лерамон, газовый и цементный заводы, торговый центр «Кастелло» и район аэропорта Эн-Найраб.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о начале масштабной гуманитарной операции в Алеппо, которая проводится российскими военными совместно с правительством Сирии. Для выхода из контролируемых террористами восточных кварталов города мирных жителей и желающих сдаться боевиков было создано три безопасных коридора с пунктами горячего питания и медицинской помощи.

Ещё один коридор создан в направлении трассы Кастелло — для выхода боевиков с оружием. Этот шаг предпринят в связи с тем, что США не предоставляют данных о точном местонахождении боевиков «Сирийской свободной армии» и «Джабхат ан-Нусры» (террористическая группировка, запрещённая в России).

7 августа террористы предприняли попытку наступления на позиции сирийской армии в Алеппо, которая закончилась провалом. С 9 августа армия Сирии перешла в масштабное наступление юго-западнее Алеппо.

Читайте также: Генштаб ВС РФ: тысяча террористов ликвидирована в Алеппо за четыре дня боёв