Рио-де-Жанейро, Бразилия, 11 августа, 2016, 02:09 — ИА Регнум. Российская фехтовальщица Инна Дериглазова вышла в финал Олимпиады в фехтовании на рапирах, одержав победу над соотечественницей Аидой Шанаевой со счётом 15:3.

Фехтование

В последующей схватке за бронзовую медаль Аида Шанаева уступила тунисской рапиристке Инес Бубакри — 11:15.

В борьбе за «золото» Инна Дериглазова померяется силами с представительницей Италии Элизой Ди Франчиской.