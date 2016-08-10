Богота, 11 августа, 2016, 02:04 — ИА Регнум. Власти Колумбии начали снос района Бронкс в Боготе, известного в качестве главного центра организованной преступности, наркомании и проституции в стране. Об этом 10 августа сообщает ВВС.

Граффити на улицах Боготы, Колумбия

Сообщается, что техника уже приступила к сносу зданий. Печально известный район в центре столицы Колумбии будет превращен в коммерческий.

Журналистам стало известно, что в ходе расселения района полицией и представителями власти были обнаружены многочисленные наркопритоны, нелегальные публичные дома с несовершеннолетними, которых принуждали заниматься проституцией, и даже подземный тоннель, по которому в центр города доставлялись крупные партии кокаина и марихуаны.

Жители Боготы говорят, что со сносом Бронкса проблема наркомании и проституции никуда не исчезла — всё это просто переместится в другие, не менее «печально известные» районы города. Но многие расценивают данный шаг как начало серьезной войны властей государства с организованной преступностью в стране.

Колумбийские города Богота и Кали являются одними из самых опасных мест с точки зрения уличной преступности на планете — кроме того, что эти города считаются «столицами» колумбийской наркомафии, ежегодное количество насильственных смертей в них составляет 70 человек на 100 тыс. населения.